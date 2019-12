4 atrações para conhecer Brasília em um fim de semana

A construção de Brasília foi notícia no mundo todo. O projeto de Oscar Niemeyer ganhou fama internacional e até hoje atrai apaixonados por arquitetura e urbanismo. A ideia da cidade planejada ainda inspirou muitos outros lugares dentro e fora do país, sendo um importante representante do estilo brasileiro.

Com altas temperaturas o ano todo, Brasília pode ser visitada em qualquer época. Seja em uma viagem a negócios, estudo ou lazer, a capital brasileira tem várias maneiras de entreter os visitantes, seja por sua vida cultural, sua história ou até mesmo lugares para relaxar em meio a natureza.

Para quem comprou passagens aéreas para Brasília e deseja estender o final de semana para aproveitar e fazer turismo, separamos algumas atrações que você pode incluir em seu roteiro pela cidade.

Congresso Nacional

Este é o local onde é discutido o futuro do país e onde as leis são formuladas. Isso por si só já seria um grande motivo para chamar a atenção dos visitantes em Brasília. Mas o charme do Congresso Nacional pode ir muito além das questões políticas e históricas.

No prédio do Congresso estão várias obras de arte que dialogam diretamente com a história e a formação do Brasil. Há ainda uma galeria com presentes que líderes brasileiros ganharam de outros países, o que permite uma viagem pela cultura dessas outras nações e das relações diplomáticas do Brasil.

Praça dos Três Poderes

A Praça dos Três Poderes marca o início dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que estão centralizados em Brasília. Na praça também estão obras de grandes artistas, como o próprio Oscar Niemeyer, Bruno Giorgi e Alfredo Ceschiatti.

No subsolo da praça, é possível visitar uma maquete de Brasília, ficando mais fácil entender a organização da cidade e quais eram as ideias de seu idealizador.

Palácio do Planalto e da Alvorada

Enquanto o Palácio do Planalto é a sede do poder executivo, ou seja, onde o presidente trabalha, o Palácio da Alvorada é a residência oficial do presidente.

É possível visitar o Palácio do Planalto aos domingos, em uma visita que dura aproximadamente 40 minutos e passa por importantes ambientes da construção. As visitas ao Palácio da Alvorada estão temporariamente suspensas, mas, ainda que não seja possível entrar nos ambientes, é sempre muito interessante admirar sua arquitetura.

Memorial JK + Praça do Cruzeiro

No Memorial JK, construído para homenagear o presidente responsável pela construção de Brasília, é possível ver diversos pertences pessoais de Juscelino, além de saber mais da história do político e de suas ideias a respeito de Brasília.

Já na Praça do Cruzeiro, que fica atrás do Memorial, é onde foi celebrada a primeira missa da cidade. Hoje em dia, aos finais de semana, há atrações culturais e gastronômicas que transformaram o local em um point para o encontro de moradores e visitantes.

