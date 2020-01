3º Acampamento Pais e Filhos inicia na sexta-feira em Porto Mendes

Centenas de famílias estão sendo esperadas neste final de semana em Porto Mendes, para mais uma edição do Acampamento Pais e Filhos, que inicia sexta-feira, dia 31, e segue até domingo, dia 02.O evento é promovido pela prefeitura, com o apoio de diversas secretarias e de entidades.

O evento tem o objetivo de oferecer um tempo de qualidade em família (pais, mães e filhos) com diversas atividades dirigidas e preparadas para muita diversão. Entre as atividades programadas estão cinema, chimaródromo, caminhada na trilha, plantio de árvores, soltura de alevinos, torneio de avião de papel, gincanas, bodoque gigante, cabo de guerra na lama, pista fio, pista de lama, fogueira, apresentação de gaita, pão no espeto, futebol na lama, caça ao tesouro, torneio de bolita, festival de pipas, entre outros.

O local de camping para os que irão participar da programação será reservado no lado direito, ao entrar no parque. Não será necessário se inscrever. Vale lembrar que o evento é todo gratuito e cada um será responsável pela sua alimentação e barracas para acampamento. Há também a opção de refeições em restaurante, por adesão, no parque de exposições.

Desde ontem, segunda-feira, o parque de lazer está sendo preparado para receber a programação. De acordo com um dos organizadores do evento, o servidor da Secretaria de Esporte e Lazer, Sérgio Alfonso, a expectativa novamente é bastante grande. “Estamos em Porto Mendes organizando tudo. Vale lembrar que mesmo com chuva o evento vai acontecer. Serão muitas as atividades a serem desenvolvidas. Convidamos a todos os munícipes e também moradores da região para participarem deste grande evento”.