32 anos de referência em odontologia em Cascavel

Inaugurada em Cascavel em 1987, a Odonto Requinte agregou várias especialidades e hoje os atendimentos mais tecnológicos como implantes, facetas, lentes de contato, tratamentos estéticos, próteses e tratamentos ortodônticos são realizados na clínica.

De acordo com o responsável técnico, o odontólogo Cesar Gradella, a odontologia teve uma grande evolução, por isso os profissionais da clínica fazem atualizações frequentes. “As inovações são muito rápidas, tanto na área de materiais como as técnicas, desse modo, é imprescindível que o profissional esteja sempre se atualizando para melhor atender os pacientes e as próprias novidades do mercado”.

Além do atendimento personalizado para melhor entender e diagnosticar a necessidade de cada paciente, a Odonto Requinte oferece a comodidade de um Centro Cirúrgico que realiza procedimentos de alta complexidade com acompanhamento de profissionais de áreas cardiológicas e neurológicas.

Implantes e próteses

Nos últimos anos, o conceito de odontologia mudou do simples tratamento de cárie e canal para o complexo estudo de harmonização facial. Hoje, grandes especialistas em cirurgias plásticas, antes de fazer qualquer alteração no rosto do paciente, recomendam que ele procure um odontólogo e “fique em paz” com seu sorriso.

Com isso, cresceu também a procura por implantes e próteses dentárias. Esses tratamentos ganham preferência por serem quase que indolores para os pacientes e pela sutileza das técnicas. A adaptação dos implantes é feita com materiais especiais e, com a ajuda de tratamentos biológicos, faz com que praticamente não exista rejeição.

A tecnologia dos medicamentos utilizados pelos profissionais da Odonto Requinte torna o pós-cirúrgico praticamente indolor.

Ortodontia de excelência

A clínica atende pacientes de alta complexidade na área ortodôntica, cuidando de problemas de crescimento, amadurecimento de face, desenvolvimento e disfunções dentofaciais, entre outros.

Tratamentos que demandavam três anos de uso de aparelho ortodôntico hoje são realizados em um ano.

A clínica utiliza aparelhos com alta tecnologia, entre eles os termoativados, que funcionam 24 horas com o calor bucal.

A clínica oferece ainda toda a comodidade da confecção da documentação ortodôntica sem que o paciente precise buscar outros profissionais para realizar esse trabalho.

O odontólogo Cesar Gradella se preocupa em garantir que os pacientes tenham acesso a todos esses recursos, até mesmo quem está com o orçamento apertado. Por isso, ele orienta que o paciente faça contato com a clínica, agende uma avaliação, que muito provavelmente haverá uma forma de pagamento viável.

O contato pode ser feito diretamente com os profissionais da Odonto Requinte pelo telefone (45) 3224-5071.

A clínica fica na Rua Vicente Machado, 1.434, no Centro de Cascavel.