3° caso positivo de Covid-19 em Mercedes é de um menino de 12 anos

A Secretaria de Saúde de Mercedes informa que recebeu no início da noite deste domingo (28), o resultado do exame que confirmou o 3° caso positivo de Covid-19 no município.

Trata-se de um menino de 12 anos que teve contato com suspeito e apresentou sintomas leves (febre). O caso de coronavírus foi confirmado por meio da realização de exame de PCR do Lacem/PR.

O paciente assim como a família estão em isolamento/monitoramento e sendo orientados pela equipe de saúde de Mercedes.

Conforme a Secretaria de Saúde o município de Mercedes já registra transmissão comunitária de Covid-19.