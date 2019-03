Uma rápida ação dos policiais militares do 6º Batalhão frustra um assalto à agência do Banco Bamerindus no Terminal Rodoviário de Cascavel. Com os três ladrões, os PMs encontraram duas armas de fogo, uma sacola de nylon com diversos sacos plásticos e um rolo de fita adesiva. Também foi apreendido um veículo Escort que seria usado na fuga.