Foz do Iguaçu inaugura a primeira Delegacia do Turista do mundo. Segundo o então governador Roberto Requião, a ação faz parte da preocupação do governo com a segurança dos turistas. Durante a inauguração, foi entregue a cadeia pública com 42 celas comuns e uma especial e assinado o convênio para a construção de 252 casas populares na cidade.