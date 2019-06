25% das obras de esgoto do Distrito Industrial em Foz do Iguaçu já foram executados

A Sanepar assentou 2,27 quilômetros de rede de esgoto na região do Distrito Industrial do Morumbi, em Foz do Iguaçu, o que corresponde a 25% das obras já executadas. São dois projetos previstos com sistema de esgotamento sanitário. Um prevê a implantação de 8,8 quilômetros de tubulações e o outro a instalação de uma estação elevatória que fará o bombeamento do efluente coletado até a unidade de tratamento.

Somente para implantar a tubulação a Sanepar investe R$ 1,8 milhão. A rede deve ser concluída até o fim do ano e a unidade de bombeamento no início de 2020.

Quando as obras estiverem prontas, a companhia informará as empresas instaladas na área industrial sobre prazos e a forma correta de fazer a conexão da rede interna ao sistema público.

A instalação do serviço de coleta e tratamento de esgoto é executada em parceria com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, que paralelamente implanta as galerias pluviais na região. As obras de drenagem começaram no início do ano com investimento de R$ 2 milhões por parte da prefeitura. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, 80% da estrutura de drenagem já foram executados e a previsão de término da obra é setembro.

Com isso, a área industrial será contemplada com infraestrutura completa de saneamento. O gerente regional Nilton Perez diz que a parceria melhorará as condições do distrito, que poderá atrair mais investimentos, gerando mais empregos e renda no município. “Além disto, com a implantação da estação elevatória de esgoto também será possível atender parte dos novos loteamentos que estão sendo implantados na região”, afirma.

O projeto começou a ser tratado em 2017 entre a Sanepar e a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos.