2020 é na próxima semana

Após quase ficar de fora do Estadual às vésperas da estreia e passar do rótulo de “rebaixado” para “quase semifinalista”, o CCR (Cascavel Clube Recreativo) já começa a pensar em 2020. Segundo o presidente da equipe, Tony Almeida, o planejamento para a próxima temporada começará a ser pensado na próxima semana. Até, um folga para analisar o que foi eito este ano.

“Na próxima semana já começaremos a pensar no próximo ano porque há muito a ser organizado. Temos que começar buscar parceiros, até porque também tem a possibilidade de sair o torneio sub-23 no segundo semestre. Para o Paranaense Sub-17 já está certo, alinhado e adiantado para participarmos com jovens da cidade e da região”, explica o dirigente, sob os próximos passos da equipe.

Tony diz que apesar das dificuldades, os jogadores nunca desanimaram e elogiou o grupo. “Tivemos dificuldades e quase não disputamos o campeonato, mas em momento algum desanimamos. Não nos entregamos e buscamos sempre melhorar, e o grupo esta de parabéns, foram guerreiros, compraram a ideia e vestiram a camisa. O grupo todo está de parabéns pela dedicação nesses meses de trabalho, jogadores e comissão técnica”.

Quase lá

“Nosso pensamento é de crescer um pouco a cada ano. Temos que nos nos estruturar melhor e organizar e quitar as dívidas para termos condições de investir todo o dinheiro numa equipe para ir mais forte em 2020 para buscar a Copa do Brasil, que era o objetivo deste ano, mas perdemos pontos para nós mesmos. Contra Londrina, Maringá e Toledo jogamos bem em casa e perdemos pontos cruciais para sonhar com a vaga. Mas ‘estamos vivos’, e se Deus quiser o próximo ano vai ser melhor, com investimento, trabalho melhor organizado e planejado. Estamos com esse pensamento”, finaliza Tony Almeida.