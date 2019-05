2 milhões de brasileiras têm miomas uterinos

Estima-se que 80% das mulheres em idade fértil tenham miomas, de acordo com dados da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia). A maioria das mulheres tem pouca informação sobre as opções menos invasivas para o tratamento dos miomas uterinos e acabam se submetendo a cirurgias mais agressivas e, eventualmente, desnecessárias.

Segundo o Ministério da Saúde, o problema atinge cerca de 2 milhões de mulheres no Brasil e cerca de 300 mil perdem o útero, por ano, em consequência da doença. O tratamento é individualizado e pode ser medicamentoso ou através de cirurgia.

Segundo membro titular da Sobrice (Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular), André Moreira de Assis, a embolização dos miomas uterinos é um exemplo de terapia minimamente invasiva guiada por imagem que melhorou o padrão de cuidados e a qualidade de vida de muitas mulheres. “Além evitar a retirada do útero, a embolização oferece um período de recuperação mais curto do que a opção cirúrgica convencional”, explica o médico.

O mioma uterino costuma ocorrer em mulheres em idade reprodutiva, na faixa dos 30 a 50 anos. A doença causa a formação de tumores pélvicos benignos nas paredes do útero. Estima-se que até 75% das mulheres desenvolverão este problema ao longo da vida, ainda que apenas 10 a 20% dessas pacientes apresentem sintomas.

Embolização

O procedimento de embolização de miomas uterinos consiste na obstrução das artérias levam sangue aos miomas por meio da injeção de micropartículas de resina acrílica ou de polivinilálcool, substâncias com efeito permanente e inofensivas ao organismo. A técnica é realizada sob anestesia peridural ou raquidiana e indicada como opção de tratamento definitivo para a miomatose uterina sintomática. Não necessita de anestesia geral ou cortes, e o tempo médio de internação hospitalar é de 1 dia.

Para o especialista, esse tratamento é indicado como alternativa para as mulheres que têm que retirar os miomas ou o útero em decorrência de sangramento acentuado (que pode levar à anemia), e de sintomas relacionados à compressão de outras estruturas pélvicas. “Há ainda mulheres com adenomiose isolada ou em associação com os miomas uterinos que também podem ser tratadas com esta mesma técnica”, finaliza o médico.