2.177 candidatos inscritos para Teste Seletivo

Serão realizadas neste domingo (16) as provas para o Teste Seletivo do Município de Cascavel para os cargos de agente de apoio temporário; professor de educação infantil temporário; professor temporário; médico especialista temporário – 20 horas (funções: generalista, ginecologista/obstetra, ortopedista, pediatra) e médico temporário – 40 horas (função: generalista). Ao todo, 2.177 candidatos se inscreveram para uma das 160 vagas.

Concorrência

O cargo com maior número de inscritos é o de agente de apoio, com 902 candidatos, seguido do cargo de professor temporário, com 720 inscritos. Em terceiro está o cargo de professor de educação infantil temporário, com 350 inscritos. Médico 40 Horas temporário – generalista (118); médico especialista temporário – generalista (65); médico especialista temporário – ginecologista/obstetra (10); médico especialista temporário; pediatra (6); médico especialista temporário e ortopedista (6).

As provas

As provas serão realizadas no Ceep (Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto), na Rua Natal, 2.780 – Recanto Tropical, Cascavel.

Pela manhã, as provas serão aplicadas para os inscritos aos cargos de agente de apoio temporário; médico especialista temporário – 20 horas (funções: generalista, ginecologista/obstetra, ortopedista, pediatra) e médico temporário – 40 horas (função: generalista). Os portões abrirão às 7h15, com fechamento às 8h15.

Já os cargos de professor de educação infantil temporário e professor temporário farão provas no período da tarde. Os portões abrirão às 13h15 e fecharão às 14h15.

Orientações

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de 60 minutos do horário fixado para o fechamento dos portões, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do comprovante de pagamento da taxa de inscrição que é o comprovante de inscrição, e do documento de identificação com foto original.

O início da prova está previsto para 15 minutos após o fechamento dos portões de acesso, observado o horário oficial de Brasília, e terá a duração de três horas, incluído o tempo de marcação no cartão de respostas.