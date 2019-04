19º Congresso Nacional da Abraves será no oeste do Paraná

A Abraves (Associação de Médicos Veterinários Especialistas em Suínos), por meio da sua Regional Paraná, realizará de 22 a 24 de outubro, em Toledo, na região oeste do Paraná, o 19º Congresso Nacional Abraves e o 1º Congresso Internacional Abraves, que terá como tema “O futuro mercado de suínos, fundamentado pela ciência e pelo conhecimento”.

O evento deverá receber cerca de mil pessoas entre expositores, pesquisadores e profissionais da área. Durante os três dias de congresso haverá participação de palestrantes de renome internacional, pesquisadores e congressistas do Brasil e América do Sul.

O presidente da AbravesPR, Ton Kramer, explica que, dentre todas as edições do Congresso Nacional da Abraves, essa será a primeira vez que vai ocorrer no interior. “As expectativas são as melhores, uma vez que nós estamos no Centro da Suinocultura Nacional, essa é a intenção de trazer para Toledo, mostrar o município como Capital da Suinocultura no Paraná”.

Programação

A programação do evento contempla nomes importantes da suinocultura e do desenvolvimento de pessoas. Um dos já confirmados é o jornalista Clóvis Barros Filhos, que fará a abertura do Congresso com o tema “A vida que vale a pena viver”.

Na área de bem-estar animal, um dos palestrantes de destaque é o americano Jason Mcallister, que falará sobre “Bem-estar animal e ambiente de trabalho nas granjas: responsabilidade compartilhada na cadeia de produção”.

A programação completa está disponível nos site do evento www.abraves2019.com.br.