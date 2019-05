14º Festival das Cataratas vai abrir espaço para Rodada de Negócios

Com o objetivo de gerar cada vez mais parcerias de sucesso, o Festival das Cataratas está preparando uma Rodada de Negócios dentro de sua programação, no dia 14 de junho (sexta-feira), das 14h30 às 15h30, no Rafain Palace Hotel & Convention.

Os compradores (buyers) convidados são representantes de empresas de turismo de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de Paraguai e Argentina, e estarão estabelecidos em espaços pré-determinados e identificados para que os fornecedores (supplyer) façam a apresentação de seus produtos e serviços de acordo com uma agenda previamente preparada para otimizar o tempo dos empresários.

Os encontros de negócios terão duração de dez minutos. Para ter acesso ao Espaço da Rodada de Negócios e ao Festival das Cataratas é obrigatório o uso de credencial cuja inscrição deve ser feita diretamente no link na categoria Rodada de Negócios: http://festivaldascataratas. com/inscricoes/

O Festival das Cataratas tem como público alvo os agentes de viagem, operadores de turismo, destinos e atrativos, meios de hospedagens, companhias aéreas, instituições privadas e governamentais, imprensa especializada, influenciadores digitais, profissionais da hotelaria, professores, pesquisadores e estudantes, prestadores de serviços, desenvolvedores de tecnologias e outros profissionais afins.

Para 2019, além da Rodada de Negócios, já estão confirmados os seguintes eventos: Feira de Turismo e Negócios, Salão E-Marketing Cataratas, Salão Adventure Cataratas, Expo Hotel Cataratas, Salão de Turismo Cultural e Espiritualidade, Salão MICE Cataratas, Hackatour Cataratas, Salão de Vinhos Argentinos, Salão de Turismo de Compras, Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, Mostra Regional de Produtos Sustentáveis e Arena Gastronômica.

14º Festival das Cataratas



O Festival das Cataratas é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo, com organização da De Angeli e patrocínio da Fecomércio, CNC e Fundo Iguaçu.

Dias: 12, 13 e 14 de junho de 2019

Local: Rafain Palace Hotel & Convention