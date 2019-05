12ª edição do Festival Gospel começa na quinta-feira

A Secretaria de Cultura convida toda população para participar nesta semana nos dias 23, 24 e 25 do 12° Festival Gospel do município. O evento que é tradição na cidade, neste ano será realizado no auditório da UNIPAR Campus 1, localizado na Avenida Parigot de Souza.

O início está previsto para às 19h30 em todas as noites de evento com entrada franca. Na última semana a lista de pré-classificados foi publicada, confirmando as 36 apresentações de músicas cristã divididas nos três dias, assim como a alteração de local. No sábado (25) é a final do Festival Gospel com a reapresentação de 10 calouros da categoria Adulto, e cinco da categoria Infanto-juvenil, escolhidos por cinco jurados da área técnica.

Os premiados ganharão troféus e uma quantia em dinheiro. Os prêmios para cada categoria serão: 1° lugar R$ 1.200,00; 2° lugar R$ 800,00; 3° lugar R$ 600,00; 4°lugar 300,00 e 5° lugar R$ 100,00.

ATENÇÃO

Os ensaios desta terça (21) e quarta-feira (22), assim como o Festival vão acontecer no auditório da Unipar. Na quarta-feira (22) será realizado o sorteio para definir a ordem de apresentação.