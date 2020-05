105.222 casos e 7.288 mortes: novo coronavírus está em todos os Estados do Brasil

O Ministério da Saúde registrou 105.222 casos de coronavírus e 7.288 mortes provocadas pela doença no Brasil até as 16h30 desta segunda-feira (4). As informações foram atualizadas e repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde todo o país.

Nas últimas 24 horas foram 4.075 casos novos e 263 novos óbitos, sendo que a maior parte é referente a outros períodos, mas foi inscrita de ontem para hoje. Apesar de muitos municípios do país ainda não registrarem casos da doença, de forma geral, o coronavírus está presente em todos os estados do país. Atualmente, São Paulo concentra a maior parte das notificações, com 32.187 casos e 2.654 mortes. Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 11.721 casos e 1.065 óbitos. O estado que registra menos notificações é Tocantins, com 267 confirmações de casos e seis mortes. Atualmente, a taxa de letalidade da doença é de 6,9%. Grupos de risco Pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que tenham doenças pré-existentes, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma, entre outras, também precisam redobrar os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus. Acesse o boletim completo detalhado por Estado do Ministério da Saúde. Confira os boletins atualizados dos casos de covid-19 no Paraná, no Brasil e no mundo