100 dias: Maioria dos paranaenses aprova os novos governos

Curitiba – Pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, a pedido da Fiep (Federação das Indústrias do Paraná), revela que a maioria dos paranaenses está satisfeita com as gestões do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e do governador Ratinho Junior (PSD).

No caso de Bolsonaro, sua administração é aprovada por 64% da população do Estado, enquanto 30,5% a desaprovam. Já o governo estadual tem aprovação de 78,4% dos paranaenses, contra 15,3% que o desaprovam.

Quando solicitados a avaliar o Governo Bolsonaro, 45,8% dos entrevistados o consideram ótimo ou bom. Para 29,5%, a gestão é regular, enquanto outros 22,2% a classificam como ruim ou péssima. O levantamento Fiep/Paraná Pesquisas também questionou a população para saber se o governo federal está atendendo suas expectativas. Para 31,2%, a administração Bolsonaro tem sido melhor do que o esperado. Outros 16,7% dizem que é pior, enquanto para 47,4% o desempenho é igual ao que se esperava.

No Paraná

Em relação a Ratinho Júnior, 59,5% dos paranaenses avaliam que seu governo é ótimo ou bom. Outros 26,2% dos entrevistados consideram a gestão regular, contra 11% que a classificam como ruim ou péssima. Quanto às expectativas, 42,4% afirmam que a atuação do governo estadual vem sendo melhor do que se imaginava, contra apenas 7,3% que dizem ser pior. Para outros 44,3%, o desempenho é igual ao que se pensava.

Expectativa quanto ao Governo Ratinho

Expectativa quanto ao Governo Bolsonaro

Otimismo é maior no Paraná

O Paraná é o sétimo estado brasileiro em que a Paraná Pesquisas realiza levantamentos de avaliação das administrações federais e estaduais nesse período, quando os novos governos estão prestes a completar 100 dias. Também foram feitas pesquisas em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro – nesse último, os resultados serão divulgados ao público apenas na próxima semana.

Segundo o instituto, entre todos esses estados, o Paraná é o que dá a melhor avaliação ao Governo Bolsonaro, assim como Ratinho Júnior tem o melhor desempenho entre todos os governadores analisados.

Campagnolo: Corrigir a rota

Para o presidente da Fiep, Edson Campagnolo, ao revelar que os governos federal e estadual contam com altos níveis de apoio, a pesquisa comprova que há espaço para a implantação de políticas que transformem a realidade do Paraná e do Brasil. “O momento é propício para que tanto a União quanto o Estado realizem as correções de rota necessárias para que possamos ajustar a máquina pública, melhorar o ambiente de negócios e garantir a efetiva recuperação de nossa economia”, afirma.

Metodologia

Foram entrevistados 2.508 habitantes do Paraná, estratificados segundo sexo, faixa etária, nível de escolaridade e posição geográfica, maiores de 16 anos, em 91 municípios, de 31 de março a 5 de abril de 2019. O grau de confiança é de 95%, com margem de erro de 2 pontos percentuais.

Clique aqui e leia a pesquisa completa.