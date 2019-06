10 dicas para começar seu dia bem

Você pode recorrer dicas de bem-estar a qualquer hora, mas logo após acordar é um ótimo momento para fazer algo de bom para você. Começar o dia com um agrado para si pode transformar completamente a forma como você vai encarar as atividades do seu dia. Veja as 10 coisas que você pode fazer de manhã que podem te ajudar a ter um ótimo dia:

1) Sente-se em silêncio por dois minutos

Se você sai correndo cada vez que ouve alguém recomendar que você medite, saiba que não precisa necessariamente entrar em um estado de iluminação espiritual para obter bem-estar. Apenas sente-se na sua cama, relaxe e respire pelo nariz bem devagar. Dois minutos, é tudo o que você precisa.

2) Defina sua intenção para o dia

Como você quer se sentir hoje? Tranquilo? Animado? Realizado? Determinado? Defina qual é a sua intenção para o dia de hoje. Imagine-se vivendo essa intenção. Lembre-se de dias em que se sentiu assim. Deixe essa intenção bem clara para você e então comece seu dia alinhando seus pensamentos, suas atitudes, sua postura, seu ritmo, sua atenção e suas palavras de acordo com essa intenção.

3) Abra a janela e ative os sentidos

Abra uma janela e olhe para fora. Veja como é grande o mundo, como é bonito e misterioso o céu. Sinta o toque do vento e o calor do sol no seu rosto. Apure os ouvidos e escute os sons. Sinta os cheiros. Aprecie. Esses poucos segundos ou minutos de presença são suficientes para você começar o dia bem melhor. Se quiser prolongar a sensação, continue prestando atenção no que está fazendo ao escovar os dentes, trocar de roupa, arrumar a cama, comer…

4) Faça uma lista do que precisa fazer

Pegue papel e caneta e anote em uma lista as tarefas que quer cumprir no dia. Escolha a ordem em que as fará e decida que começará e terminará cada uma delas, uma por vez. Determine prioridades e só então comece. Começar seu dia de forma organizada vai te proporcionar foco e te poupar de muito stress.

5) Leia algo que te motive

Você pode deixar um livro inspirador ou um caderno com frases que gosta ao lado da cama, ou procurar textos inspiradores na internet para ler pela manhã. Comece seu dia com palavras positivas que te dão força e inspiração para seguir em frente.

6) Coma ou beba algo leve

Comer alimentos pesados logo pela manhã é garantia de mal-estar durante boa parte do seu dia. Escolha algo leve, gostoso e saudável. Aprecie o ato de comer e a sensação gratificante de estar nutrindo seu corpo e fazendo bem para a sua saúde.

7) Faça afirmações

Escreva algumas afirmações que fazem sentido para você em um papel e deixe-o em algum lugar para onde irá olhar todas as manhãs (no espelho, na porta do armário, na geladeira…). Leia as frases e repita para si mesmo várias vezes aquela que faz mais sentido para você naquele dia, aquela que diz o que você mais precisa.

8) Cuide com carinho do seu exterior

O que faz você se sentir bonito (a)? Usar um perfume que adora, a sua peça de roupa favorita, um pouco de maquiagem? Não economize, use! Por que não? Todo dia é um dia especial, todo dia é dia de agradar a si mesmo e todo dia é dia de se sentir incrível. Sinta-se lindo (a)!

9) Faça um exercício de respiração antes de levantar

Ao acordar, continue deitado. Coloque as mãos sobre a barriga e faça uma respiração abdominal: inspire inflando o abdômen e expire murchando-o. Você sentirá suas mãos subindo e descendo. Faça essa respiração lentamente algumas vezes e veja a sensação ruim se dissolver.

10) Acorde seu corpo

Faça pequenos movimentos lentos e delicados que vão ajudar seu corpo a acordar de forma agradável. Espreguice os braços e as pernas, mova o pescoço para os lados. Aperte gentilmente alguns pontos nos pés, nas mãos, nos ombros e nas pernas. Movimente as articulações dos pulsos, tornozelos e mãos. Você vai despertar de forma muito mais tranquila e agradável.

