Wellington Cirino prevê temporada vitoriosa com o Iveco

Gramado do Estádio Olímpico passa por substituição parcial

O Futebol Clube Cascavel iniciou, no dia 1º de março, o serviço de substituição parcial do gramado do Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta. As melhorias no gramado foram promovidas pelo clube conforme o contrato de uso do estádio junto à Prefeitura de Cascavel, em comum acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. […]