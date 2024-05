Verdão quer a melhor campanha na festa da despedida de Endrick

Já classificado para a segunda fase da Libertadores e com o primeiro lugar do grupo garantido, o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (30) para enfrentar o San Lorenzo buscando a melhor campanha geral da primeira fase. No entanto, o objetivo e o resultado da partida tendem a serem ofuscados pela despedida do atacante Endrick.

Quase 35 mil ingressos foram vendidos para o último jogo do atacante que se apresenta a Seleção Brasileira na próxima semana para a Copa América e, logo depois, vai para o Real Madrid.

Além de Endrick, o verdão também ficará sem Gustavo Gómez, Piquerez e Richard Ríos durante a Copa América, o que deve fazer com que o técnico Abel Ferreira teste uma nova formação a partir de hoje, com Naves, VAnderlan e Flaco López ganham uma oportunidade.

Com isso, o time pode ter Weverton; Mayke, Gustavo Gómez (Naves), Murilo e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Lázaro e Endrick (Flaco López).