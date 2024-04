Veja os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

FUTSAL

Stein reencontra o Cianorte, desta vez pelo Paranaense

O Stein Cascavel Futsal entra em quadra na noite desta quarta-feira (17) para sua estreia na Série Ouro do Campeonato Paranaense. Tricampeão do estado, a equipe vai até Cianorte para encarar as donas da casa, às 19h30, no Ginásio Tancredão. No último sábado (13), o Stein enfrentou o Cianorte, no Ginásio da Neva, pela rodada […]