Toledo inicia decisão da Terceirona

Com a vantagem de ter a melhor campanha e decidir em casa, o Toledo faz neste sábado a primeira partida da final da Terceira Divisão contra o Batel. Os dois times já estão garantidos na Divisão de Acesso do ano que vem. O jogo acontece no Estádio Waldomiro Gelinski, em Guarapuava, a partir das 15h30.

O time de Guarapuava volta ao cenário depois de anos afastado do futebol profissional por questões administrativas. Ultimamente, o time é comandado pelo empresário Leonardo Mattos Leão, que sanou as dívidas e investiu em jogadores jovens. O time não faz uma decisão de título desde 1993.