Thiago Lopes vira alvo em rodada dupla de Interlagos

Se fosse nas olimpíadas ele estaria no Tiro ou no Arco e Flecha, mas seria o alvo não tão distante. O paulista Thiago Lopes não conseguiu os resultados esperados nas quatro corridas disputadas entre sábado e domingo no Autódromo de Interlagos. Mesmo disputando duas categorias – Nascar Brasil e Copa HB20 – o piloto sofreu para completar as provas por conta dos muitos toques sofridos por outros concorrentes.

“Fico triste porque nas duas corridas da Nascar Brasil de sábado eu tinha um bom ritmo, mas acabei sendo tocado e tirado da pista. Na Copa HB20 tinha a chance de pódios e de recuperar na classificação do campeonato, mas alguns pilotos bem mais experientes que eu acabaram me tirando da pista”, conta o piloto patrocinados pela Água Mineral Frescca, Cavaleiro Seguros, T Master Tecnologia, Biovit Farmácia, Instituto Zampieri e Toro Metais.

O melhor resultado do fim de semana foi um sexto lugar na corrida 1 da Copa HB20, o que rendeu a primeira posição de largada para a corrida 2, mas com os toques ele foi o 9º colocado. Na dupla com Léo Reis na Special Edition da Nascar Brasil, um oitavo e um décimo lugar.

“Poderia ter sido bem melhor. Vamos seguir em frente e ver o que é possível fazer nas próximas etapas”, conclui Lopes.

O próximo desafio será no Autódromo de Cascavel, no início do mês de setembro, com a quinta etapa da Copa HB20.