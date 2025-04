Tcheco cobra melhor pontaria da Serpente e vitória em casa

Cascavel - A estreia do FC Cascavel na Série D poderia ter sido com vitória, se não fossem as falhas nas finalizações. Apesar do domínio mostrado no primeiro tempo, o time não conseguiu segurar o marcador e, por pouco, não tomou a virada. No fim, o empate em Uberlândia, em 1 a 1, entra na cota de um bom resultado fora de casa. Porém, o técnico Tcheco promete uma semana de cobranças visando a primeira partida em casa, no sábado, contra o Goiatuba.

“Tivemos o controle do jogo, várias situações, mas não caprichamos na finalização. No final fomos dominados e quase sofremos a virada. O que faltou pra nós foi concluir pra gol as chances que tivemos”, avaliou o treinador.

Foi o único empate no grupo, o que deixa o aurinegro na quarta posição. No entanto, Tcheco entende que será fundamental vencer em casa.

“É um grupo com equipes de quatro estados, escolas diferentes. O mais importante será o mando de campo. Dentro de casa temos que fazer a nossa parte para buscar a classificação em um grupo que acredito será muito equilibrado”, apontou.

A programação marca treinos de hoje até a manhã de sexta-feira.

COMO ESTÁ A SÉRIE D – GRUPO 7

Classificação P J V E D GP GC SG %

1º Inter de Limeira 3 1 1 0 0 3 1 2 100