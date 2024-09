STOCK SERIES: Mathias de Valle encara pista mais curta da temporada em busca de novo pódio

A penúltima etapa da Stock Series será disputada no próximo final de semana no Autódromo do Velopark, na região de Nova Santa Rita (RS), para indicar os pilotos que seguem na briga pelo título e pelo super_prêmio que permite o acesso para a Stock Pro Series. De olho em tudo isso e em busca de mais um pódio na temporada, o goiano Mathias de Valle chega empolgado para as corridas na pista mais curta e travada do calendário.

“É uma pista com curvas lentas e duas retas um pouco mais longas. São pouco mais de dois quilômetros de extensão e sem muitos pontos de ultrapassagem. Vais ser preciso focar na classificação para largar na frente e impor o nosso ritmo”, afirmou o piloto que conta com o patrocínio da CinexArch, The Box, Vobe e Bagua Records.

Mais uma vez serão disputadas três corridas, duas delas em sequência e com inversão do grid. Mathias acredita que uma boa estratégia pode render bons resultados.

“Venho de um pódio na prova disputada em Goiânia, que é o melhor resultado até agora. O objetivo é confirmar esta evolução, apostar no equipamento e buscar os melhores resultados possíveis”, comenta o atual quinto colocado no campeonato, com 176 pontos.

A Stock Series tem transmissão ao vivo no canal oficial da Stock Car no YouTube, BandSports, canais SporTV, Motorsport.tv, canal do Motorsport.tv Brasil no YouTube, MAVTV Brasil, MAVTV América do Norte, Portal High Speed e Parc Fermé, com narração em italiano.

Fotos Crédito: Rafael Ferreira

Programação no Velopark

Sexta-feira, 6 de setembro

09h00 – Stock Series – Shakedown

00h20 – Stock Series – Treino livre 1 (Rookie)

14h05 – Stock Series – Treino livre 2



Sábado, 7 de setembro

08h50 – Stock Series – Treino livre 3

10h50 – Stock Series – Classificação

12h35 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)



Domingo, 8 de setembro

08h35 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

09h15 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)