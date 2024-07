Stein Futsal na disputa da liderança da Libertadores

Após dois dias de folga por conta da intoxicação alimentar sofrida por atletas de outras equipes que forçou a Conmebol a alterar a tabela, o Stein Cascavel volta a atuar pela Libertadores Futsal Feminino em Cochabamba, na Bolívia. Nesta quarta-feira (23), o time fará o segundo jogo na competição, contra o Universidad Catolica, do Chile, às 12h. Atual líder, o time cascavelense pode ampliar a liderança do grupo caso consiga vencer e o Peñarol, outro time que venceu na primeira rodada, não vença. O Peñarol será o adversário de quinta-feira (24) do time cascavelense.

De acordo com a assessoria de imprensa do time, apenas alguns membros da comissão técnica sofreram com a intoxicação alimentar. Porém, as atletas não tiveram sintomas.

Rodada

A terceira rodada da Libertadores Feminina terá outros três jogos. Pelo grupo do Stein, jogam Exa Ysaty x Llaneros. No outro grupo, as partidas serão entre Deportivo Jap x Racing Clube e La Union x Always Ready.