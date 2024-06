Stein Cascavel faz confronto direto pelo “Top 3” da Liga

A disputa pelas primeiras posições na classificação da Liga Feminina de Futsal segue acirrada. Exceção ao Taboão Magnus, que tem 100% de aproveitamento nos cinco jogos que disputou, outras quatro equipes estão em disputa direta pela vice-liderança. Entre elas está o Stein Futsal, que nesta terça-feira (18) recebe o São José, às 19h30, no Ginásio da Neva. Os dois times estão com nove pontos.

Depois do duelo com o líder, que resultou na primeira derrota do time cascavelense, o objetivo é encarar as paulistas para chegar entre os três primeiros colocados. “Precisamos do resultado positivo, especialmente dentro de casa, para seguir com nossos objetivos dentro da competição. Vamos enfrentar um time perigoso, que joga muito bem como visitante”, ressaltou o técnico Marcio Coelho.

No último sábado o São José foi derrotado pelo Leoas da Serra, por 1 a 0, resultado que empurrou o Stein para a quinta colocação na classificação.