Stein Cascavel enfrenta o UNIDEP/Pato Branco pelo Paranaense

Após a conquista da Libertadores, o Stein Cascavel vira a chave para o Campeonato Paranaense Séire Ouro. A equipe viaja até Pato Branco, sudoeste do estado, para enfrentar o Unidep/Pato Futsal, nesta sexta-feira (9), às 20h.

O jogo será pela sétima rodada da primeira fase da competição. As cascavelenses lideram a tabela com 12 pontos, já as adversárias estão na quarta colocação com 7 pontos.

O Stein Cascavel não contará com as atletas Bianca, Camila e Luana, que estão defendendo a Seleção Brasileira no Torneio Internacional de Xanxerê, junto com o Márcio Coelho. O comando da equipe ficará a cargo do auxiliar técnico Felipe Bonow.

Fonte: Assessoria Stein Cascavel