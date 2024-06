Sem gols, Serpente vê média de público cair

Nem só no gramado a campanha do FC Cascavel vem experimentando resultados ruins. A falta de gols e de vitórias do time em campo tem gerado reflexo diretamente nas arquibancadas do Estádio Olímpico.

Ao longo das quatro partidas disputadas em casa, o time viu o afastamento do torcedor que não acredita mais na classificação e tem utilizado os posts do clube no instagram para expressar seu descontentamento com o rendimento no campeonato, que beira os 25% e colocou o time na vice-lanterna do grupo mesmo tendo mais jogos que grande parte dos demais integrantes.

Na última quarta-feira (12), “Dia dos Namorados”, foram apenas 980 ingressos vendidos, contra 5.975 ingressos na primeira partida em casa, contra o Cianorte, pela segunda rodada, justamente o jogo que abriu a série sem vitórias do time.

O presidente Valdinei Silva concedeu entrevista após o jogo e reforçou a confiança no elenco. “O torcedor que vem ao estádio tem razão em cobrar. A campanha não é boa. Mas é momento de passar tranquilidade para os atletas. Eu acredito neste time, ainda dá para classificar. Estamos no grupo mais equilibrado deste brasileiro e convoco a cidade a acreditar junto”, disse o presidente que se intitulou responsável pelos resultados não obtidos ao longo do campeonato. “O elenco está trabalhando. Não existe soldado ruim, existe general ruim. Sou totalmente responsável”, concluiu.

O empate sem gols com o Brasil de Pelotas ampliou para mais de 600 minutos a marca sem gols do time e sete jogos sem vitória, mantendo o time entre os últimos colocados em aproveitamento. No próximo domingo o time enfrenta o Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.