Seis jogos fecham rodada do Brasileirão

O fechamento da oitava rodada do Brasileirão, marcada para esta quinta-feira (13), promete embolar, ainda mais, a classificação do campeonato. Depois dos resultados de terça-feira, o Botafogo assumiu a liderança e colocou o Fluminense na zona do rebaixamento. Agora, são 11 times separados por quatro pontos nas primeiras colocações, enquanto que apenas um ponto separa o 13º colocado da ZR.

Inter e Grêmio estarão em ação, ainda com jogos a menos. O colorado recebe o são Paulo em Criciúma, e uma vitória poderá aproximar o time do G4. Já o Grêmio encara o Flamengo, no Maracanã, com a missão de somar pontos para se afastar dos últimos colocados.

Em Curitiba, o Athletico enfrenta o Criciúma, que vem de duas derrotas seguidas. Uma vitória pode alçar o time paranaense para dentro do G4.

Em São Paulo, o Palmeiras volta a jogar no Allianz Parque contra o Vasco e com novidades na escalação por conta dos jogadores cedidos para as seleções sul-americanas.

