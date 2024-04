Repórter-fotográfico é alvo de racismo em jogo de futebol no Paraná

Tempo estimado de leitura: 2 minutos

Até quando? Apesar de campanhas feitas em todo o mundo, os casos de racismo no futebol continuam. Neste fim de semana, durante a partida disputada entre Coritiba e Brusque, pela Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Couto Pereira, o repórter-fotográfico do Portal Bem Paraná e presidente da ARFOC-PR (Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Paraná), Franklin de Freitas foi vítima de ofensas racistas proferidas por um torcedor do Coritiba.

O fato ocorreu no intervalo da partida, enquanto o profissional atravessava o campo. Segundo relatos, o torcedor do Coritiba xingou Franklin de “preto f.d.p”. Em seguida, o torcedor se evadiu do local, no momento em que o profissional se dirigiu até a Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos para registrar o Boletim de Ocorrência.