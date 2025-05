Reabilitação contra o líder? FC Cascavel tem desafio

O FC Cascavel tem mais um desafio para buscar a sua reabilitação na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 15h30, o time enfrenta a Inter de Limeira, que divide a liderança do grupo com o Cianorte. Mais uma vez, o time deve apresentar alterações por conta das mudanças que o elenco vem sofrendo com a dispensa de jogadores.

“Acho que esse cenário, jogar em casa contra um adversário que hoje é líder, com um bom padrão de jogo, muito bem organizado, é um dos maiores desafios que vou encontrar com o nosso grupo. Mas também é uma boa oportunidade de mostrar que temos condições de brigar. Precisamos buscar essa vitória, que pode nos dar um pouco mais de confiança e conforto”, afirma o técnico Tcheco, que falou em enfrentar um dos momentos mais desafiadores da carreira.