Paranaense Sub-20: Cascavel se prepara para o primeiro jogo das semifinais

O Futebol Clube Cascavel está a um passo de conquistar uma inédita vaga na final do Campeonato Paranaense Sub-20. Sob o comando de César Bueno, a equipe tem mostrado grande evolução ao longo da competição.

Na primeira fase, avançou na quarta colocação. Já na segunda fase, em cinco jogos, a Serpente Aurinegra venceu quatro e empatou um, garantindo o primeiro lugar no grupo e a classificação para as quartas de final. Nas quartas, enfrentou o Apucarana, conseguindo um empate fora de casa e uma vitória em seus domínios, assegurando assim um lugar entre as quatro melhores equipes do estado.

O técnico César Bueno compartilhou suas expectativas para a semifinal: “A expectativa para este jogo não poderia ser diferente. Será uma partida muito difícil. A equipe do Operário, que já enfrentamos na segunda fase, possui muitas qualidades individuais e é muito bem treinada. Eles vêm de uma campanha excelente, tendo enfrentado um adversário duro como o Londrina, e agora nos encontramos novamente nesta semifinal.”

Bueno também destacou a importância de conseguir uma vantagem no primeiro jogo: “Vamos começar jogando no Olímpico, então precisamos tentar construir um placar favorável para levar uma vantagem para o segundo jogo, que será na casa do Operário, e assim decidir a vaga.”

A equipe cascavelense vem de uma sequência impressionante no campeonato, com dez jogos de invencibilidade. Em 19 partidas disputadas, o time venceu 12, alcançando um aproveitamento de 72%. O primeiro jogo das semifinais acontece em Cascavel, onde a Serpente Aurinegra buscará largar na frente na disputa por uma vaga na final.

