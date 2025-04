Paranaense Kaká Magno estreia em novo time da Stock Light

Curitiba – Depois de duas temporadas, a curitibana Kaká Magno está de casa nova para a edição 2025 da Stock Series. Ela vai defender a recém-criada Infinity Competições ao lado do estreante Enzo Falquete.

Com 23 carros no grid, boa parte com pilotos estreantes, Kaká Magno aposta em corridas mais disputadas e com maior aprendizado ao longo da temporada.

“Será um ano bem diferente dos anteriores e estou muito motivada para fazer parte de tudo isso em busca de crescimento profissional”, conta a piloto que estará no cockpit do carro #25 com as marcas da Sanepar, CPA Postos, Usina Santa Terezinha, Copel, Sicredi e JMUSIC, além dos apoios da Vulton, Kapazi e Grupo Uninter.

Destaques e representatividade