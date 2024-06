Nos pênaltis, Sub-15 da Serpente para no Furacão

A boa campanha do FC Cascavel no Campeonato Paranaense Sub-15 terminou ontem (5), após a decisão por pênaltis diante do Athletico. Depois da vitória no primeiro jogo por 2 a 1, o time cascavelense foi derrotado no jogo de volta por 1 a 0 e, nos pênaltis, por 4 a 2. Com isso, Athletico e Coritiba farão a decisão do Paranaense.

O jogo no CT Athleticano foi equilibrado, mas contou com maior ofensividade e melhores oportunidades do rubro-negro que abriu o marcador ainda no primeiro tempo com Artur Monteiro. O gol deixou o placar agregado igual, em 2 a 2, e levou a decisão da vaga para a disputa por tiros livres.

O goleiro cascavelense Matheus Amaral defendeu a primeira cobrança e deixou o aurinegro em vantagem. Porém, na sequência, Luis Guilherme e Guilherme Henrique cobraram mal e o goleiro rubro-negro defendeu, fechando o duelo em 4 a 2.