Marquinhos Xavier celebra “título da união”

Logo após a vitória diante dos argentinos por 2 a 1 neste domingo (6), Marquinhos dedicou o título ao ex-técnico Fernando Ferretti, morto no ano passado, aos seus familiares e a toda comunidade do futsal.

Em todas as suas declarações após cada partida, o treinador fez questão de ressaltar a união do time e a entrega para homenagear os brasileiros.

O técnico da Seleção Brasileira de Futsal, Marquinhos Xavier, que já teve passagens pelo futsal paranaense com a equipe da Copagril, está celebrando a conquista da Copa do Mundo no Uzbequistão. A equipe canarinho conquistou o título pela sexta vez.

“União foi a tônica dessa Seleção que levou nossa bandeira para o lugar mais alto do mundo novamente. Antes da final eu já me sentia campeão com o meu grupo, porque a gente conseguiu fazer muita coisa. Esse título aqui é em memória, para o meu grande mestre Fernando Ferretti (ex-técnico da Seleção Brasileira e ícone do futsal), minha família e para toda comunidade do futsal”, afirmou o treinador.

“A gente veio aqui para plantar palavras de otimismo, aproximar o nosso povo. Fomos hexacampeões no beach soccer, agora hexa no futsal também e vamos ajudar o futebol com mais otimismo. Vamos voltar a ser um povo unido, porque aqui fora as pessoas respeitam muito a gente”, acrescentou.

Na seleção desde 2017, Marquinhos Xavier tem 104 jogos, com 88 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 10 títulos conquistados.