Maratona da Sanepar em Cascavel reuniu mais de 2 mil atletas; confira os vencedores

AUTOMOBILISMO

Turismo Nacional: Ernani Kuhn curte novidades e espera celebrar em dobro

A segunda etapa da Turismo Nacional será cheia de novidades para o piloto mato-grossense Ernani Kuhn, atual vice-campeão da categoria. AS corridas acontecem no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no sábado e domingo. Além da mudança de equipe, novo layout e da preparação para o novo carro, Ernani disputará as primeiras provas no dia […]