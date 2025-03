Londrina é o primeiro semifinalista do Campeonato Paranaense

Londrina - Depois de vencer o Cianorte por 2 a 0 na semana passada, mesmo jogando fora de casa, o Londrina voltou a derrotar o Leão, desta vez com o apoio da torcida. O Tubarão repetiu o placar e derrotou o adversário novamente pelo placar de 2 a 0.

A partida, válida pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, ocorreu na tarde de ontem (1º), no Estádio do Café. Os gols foram marcados pelo atacante Pablo Ruan.

Com o resultado, além de se garantir na semifinal do estadual, o Londrina também conquistou uma vaga na Copa do Brasil de 2026. Agora, espera o vencedor de Operário x São Joseense para conhecer seu próximo adversário.