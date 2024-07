Líder da LFF, Stein pega o Cianorte pelo Estadual

A vitória sobre a ADEF, em Brasília na semana passada, rendeu a liderança da Liga Feminina de Futsal ao Stein Cascavel. O placar de 9 a 0 elevou o saldo de gols da equipe, que ainda contou com a derrota do Taboão para o Barateiro, quebrando a invencibilidade do time paulista. Agora, o Stein soma 18 pontos em sete partidas, enquanto Barateiro, Taboão e Female estão com 15 pontos.

No sábado (13), o time enfrenta o Cianorte pela Série Ouro do estadual. A partida deste sábado está prevista para 19h, no Ginásio da Neva, e poderá render a liderança do campeonato para o time cascavelense, atual segundo colocado um ponto atrás do Marechal. “É um campeonato com características diferentes. O Cianorte é uma equipe que tem marcação forte, sempre nos preocupa e força a estudar demais para conseguir um bom resultado. Acredito que pelos últimos jogos e pelo trabalho da semana, temos a condição de fazer um grande jogo para buscar o resultado e chegar confiante para a Libertadores”, avaliou o técnico Marcio Coelho.

Após a partida o time embarca para a Bolívia, onde a partir do dia 21 defende o título da Libertadores. A equipe está no grupo B, com Exa Ysaty, Peñarol, Universidad Chile e um time colombiano.