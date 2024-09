Itaipu e Maestro da Bola promovem Festival de Esportes Adaptados para PcDs

A Itaipu Binacional e o projeto Maestro da Bola promovem, no dia 21 de setembro, o Festival Internacional de Esporte Adaptado para pessoas com deficiências (PcDs). O evento será das 8h30 às 12h no Centro Escolar Bairro Darci Pedro Zanatta (Rua Batatais, 133-215, Morumbi, Foz do Iguaçu). Serão 13 modalidades de esportes.

Portanto, quem quiser participar pode se inscrever pelo WhatsApp (45) 9 9929-7476 ou pelo e-mail [email protected].

Ademais, o evento também será aberto ao público para assistir aos jogos. “Já temos mais de 300 inscrições dos participantes do projeto. Contudo, esperamos que mais pessoas da comunidade venham prestigiar o evento”, disse Guto Mazine, coordenador técnico do projeto.

Além disso, o projeto busca incluir crianças, adolescentes e adultos PcDs no esporte através de jogos amistosos. “Queremos lutar pelos direitos básicos de acessibilidade e também promover independência, autonomia e autoestima para pessoas com deficiência”, acrescentou Mazine.

Modalidades

Serão 13 modalidades: bocha paralímpica, golf-7, atletismo, natação paralímpica, showdown, basquete em cadeira de roda, futebol de cegos e iniciação esportiva, futsal para surdos, goalball, paracanoagem, tênis de mesa, dragon boat e futsal para pessoas com deficiência intelectual.

Esta é a segunda edição do evento. A primeira foi em 16 de fevereiro, quando o projeto apresentou suas atividades para os moradores de Foz e região. Nesta edição, novas iniciativas e oportunidades serão oferecidas à comunidade PCD.

Parceria

Além de Itaipu e Maestro da Bola, participam da iniciativa a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), o Instituto do Atletismo de Foz do Iguaçu (IAFI), AquaFoz, Alternativa, Associação Cristã de Deficientes Físicos (ACDD), APAE, Serviço Social do Comércio (SESC), ABASFI, ADEVIFOZ, Projeto Meninos do Lago (IMEL), ATMFOZ e 12 polos de prática esportiva em Foz do Iguaçu.

Fonte: Itaipu