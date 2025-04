Hoje tem “Clássico da Soja”: Cascavel e Esporte Futuro duelam pela LNF

Cascavel - Depois de estrear com o pé direito na LNF (Liga Nacional de Futsal), com vitória por 4 a 0 sobre o Tubarão-SC diante da torcida no Ginásio da Neva, o Cascavel Futsal se prepara para seu primeiro compromisso como visitante na competição.

A Serpente Tricolor encara o Esporte Futuro, em Toledo, no tradicional Clássico do Oeste. A bola rola nesta sexta-feira (25), às 20h30, no Ginásio Alcides Pan. O confronto terá transmissão pela LNF TV, Canal Goat (YouTube) e Band Sports.

Assim como o time cascavelense, o Esporte Futuro também estreou com vitória ao derrotar o São José por 2 a 0, mesmo jogando fora de casa. O objetivo das duas equipes é largar bem na competição para garantir vaga nos playoffs. Os outros representantes paranaenses na Liga são o Foz Cataratas, o Marreco, o Umuarama, o Campo Mourão e o Pato Futsal.

Primeiro “clássico da soja”

Este será o primeiro jogo entre a Serpente Tricolor e Esporte Futuro. Jogos entre equipes de Cascavel e Toledo são conhecidos como “clássico da soja”. Isto em virtude do grande cultivo do grão em ambos os municípios, que figuram entre os maiores produtores do Paraná.

Além de se enfrentarem na Liga Nacional, os times vão se encontrar na Série Ouro do Campeonato Paranaense. O fixo do Cascavel, Lucas Scheffer, disse que o grupo quer manter o bom desempenho, independente dos desafios pelo caminho. “Sabemos que estamos vindo de uma sequência de vitórias muito boa. Queremos continuar com os bons resultados neste início de Liga. Hoje teremos um clássico paranaense, um time que vamos enfrentar mais vezes no ano. Então, vamos em busca dos três pontos”, afirmou.