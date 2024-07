Handebol e Futebol Feminino estreiam com vitória em Paris

Com grande atuação em todos os lados da quadra, o Brasil venceu a Espanha por 29 a 18, em sua estreia nas Olimpíadas. O triunfo, válido pelo Grupo B, foi o primeiro das brasileiras sobre as espanholas em Jogos Olímpicos e Mundiais. O Brasil voltará à quadra da Arena Paris Sul no domingo, diante da Hungria, às 4h (de Brasília). Na sequência, ainda vai enfrentar França (atual campeã olímpica), Holanda e Angola.

Futebol

A seleção feminina de futebol iniciou sua trajetória nos Jogos Olímpicos Paris 2024 com vitória e uma atuação considerada “satisfatória”, embora com placar mínimo. O time de Arthur Elias fez uma apresentação sólida e derrotou a Nigéria por 1 a 0, em Bordeaux. O gol foi marcado por Gabi Nunes que recebeu um “passe magistral” da capitã Marta.

O Brasil volta a campo no próximo domingo (28), às 12h de Brasília. No Parc des Princes, em Paris, as brasileiras medem forças com o Japão, que perdeu para a Espanha por 2 a 1 na primeira rodada.