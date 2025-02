Fórmula Truck divulga programação para a etapa de abertura da temporada

Brasil - A etapa de abertura da temporada 2025 da Fórmula Truck, a ser disputada no próximo dia 16, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, já tem programação definida. As atividades começam na sexta-feira (14) e vão até o domingo, quando serão conhecidos os primeiros vencedores da temporada.

Na sexta-feira está prevista para das 9 às 12 horas, vitória técnica; às 11 horas, briefing da direção de prova com pilotos e chefes de equipes; das 14 às 14h30, 1º treino da categoria F-Truck (motores com bom injetora); das 14h40 às 15h10, 1º treino da categoria GT Truck (motores eletrônicos); das 15h30 às 15h10, 2º treino da F-Truck e das 16h10 às 16h40, 2º treino da categoria GT Truck.

Para o sábado está previsto para das 9 às 9h30, 1º treino da F-Truck; das 9h40 às 10h10, 1º treino da GT Truck; das 10h30 às 11 horas, 2º F-Truck; das 11h10 às 11h40, 2º treino da GT Truck; das 13h40 às 13h50, check down da F-Truck (passando pelos boxes); das 14 às 14h10, check down da GT Truck (passando pelos boxes); das 14h30 às 14h50, treino classificatório da GT Truck (grupo 1); das 15 às 15h20, treino classificatório da GT Truck (grupo); das 15h30 às 15h40, Top Qualifying (oito primeiros); das 15h30 às 16h20, treino classificatório da categoria F-Truck; das 16h30 às 16h40, Top Qualifying da F-Truck (oito primeiros); e às 17 horas, visitação aos boxes.

Já para o domingo, das 9 às 9h20, será realizado o warm up da F-Truck; das 9h25 às 9h45, warm up da GT Truck; das 10 às 11 horas, desfile dos caminhões e pilotos; das 11 às 12 horas, visitação aos boxes; às 12h20, boxes aberto para a categoria GT Truck; 12h35, execução do Hino Nacional; 12h45, largada da categoria GT Truck (duração de 35 minutos, mais uma volta); 14 horas, largada da categoria F-Truck (duração de 35 minutos, mais uma volta); das 14h50 às 15h25, visitação aos boxes; 15h50, largada da Copa SpeedMax (duração de 20 minutos, mais uma volta); 16h30, solenidade de pódio.

A Fórmula Truck 2025 terá promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Os ingressos já estão à venda no site oficial da categoria.

Calendário da Fórmula Truck para a temporada 2025

16 de fevereiro – São Paulo (SP)

16 de março – Rivera (Uruguai)

13 de abril – Guaporé (RS)