Fora de casa, Stein perde primeiro jogo das quartas de final da LFF

O Stein Cascavel viajou até Brasília para enfrentar a ADEF em seu primeiro confronto das quartas de final da Liga Feminina de Futsal. Em um embate cheio de emoção, a equipe cascavelense acabou sofrendo sua primeira derrota da temporada.

Durante a partida, o Stein criou diversas oportunidades, mas esbarrou na atuação excepcional da goleira adversária, que fez defesas cruciais.

Aos 4 minutos do segundo tempo, após uma roubada de bola, Maria Clara marcou o único gol da partida, selando a vitória para a ADEF.

Com isso, o Stein precisa vencer no próximo domingo para levar o jogo ao tempo extra. Na prorrogação, nenhuma equipe leva vantagem, em caso de um novo empate, a disputa seguirá para as cobranças de pênaltis.

O jogo de volta acontecerá no próximo domingo, 29, às 16h, no Ginásio da Neva, em Cascavel, com entrada franca.

A presença da torcida será fundamental para apoiar a equipe na busca pela classificação às semifinais, e a expectativa é de um grande público em apoio ao time local.

Fonte: Assessoria