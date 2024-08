Fisioterapeuta de Cascavel é convocado para Mundial de Futsal da FIFA

O Brasil terá mais um representante no Mundial de Futsal da FIFA, que acontecerá entre 14 de setembro a 6 de outubro, no Uzbequistão. Além da Seleção, que irá em busca do sexto título, o fisioterapeuta paranaense Kadu Aldrigue também foi convocado para participar da competição. Ele irá chefiar o setor de fisioterapia da Comissão de Arbitragem.

Com quase 20 anos de experiência na fisioterapia esportiva, Aldrigue faz parte da comissão técnica do Cascavel Handebol e da Seleção Brasileira Júnior de Handebol, além de prestar serviços para times de futsal e futebol de Campo Mourão. Ele comemorou a oportunidade de estar no maior evento esportivo do mundo do futsal.

“Fiquei muito feliz. Eles entraram em contato, solicitaram o meu currículo e depois ainda passei por duas entrevistas, em inglês e espanhol. Só então veio a carta convite, que foi recebida com muita alegria por mim, minha família e amigos”, contou.

No Mundial da FIFA, o fisioterapeuta irá coordenar a equipe de 3 profissionais que atuarão nos cuidados da equipe de arbitragem. Eles ficarão hospedados no mesmo hotel dos árbitros e farão os atendimentos antes e depois das partidas.

“O futsal é um esporte muito rápido e intenso, que exige muitos deslocamentos e corridas rápidas. Por isso, os árbitros também precisam deste cuidado da fisioterapia, porque também têm riscos de lesões”, explicou Kadu Aldrigue.

Pós-graduado em Terapia Manual e Postural, e dono de clínicas especializadas em Cascavel e Campo Mourão, Kadu Aldrigue já participou de outros eventos internacionais, como o mundial de Handebol, na Alemanha, e o Sul-Americano, na Argentina.

“Eu vejo o fisioterapeuta esportivo ganhando cada vez mais espaço, tanto no mundo do esporte profissional, quanto no esporte amador. A minha expectativa para o mundial de Futsal é grande, afinal trabalhar para a FIFA, o maior órgão do esporte mundial, é uma realização profissional e o reconhecimento do trabalho de muitos anos, tanto meu, como da minha equipe”, disse.

