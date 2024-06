Finais dos Jogos Abertos de Maripá ocorre nesta sexta (21)

Cascavel deve receber nova etapa da Stock Car

Promotora da Stock Car Pro Series, a Vicar anunciou nesta quarta-feira (19) alterações no calendário 2024 motivadas em parte por deficiências técnicas e de estrutura em autódromos nacionais. Com isso, Cascavel reaparece no calendário da temporada como uma alternativa a prova que está marcada para Brasília, no final do mês de novembro. O palco na […]