FC Cascavel recebe o Maringá e busca se consolidar no G8

Cascavel - Depois do empate em 0 a 0 fora de casa contra o Paraná Clube, o FC Cascavel volta a campo neste sábado (1º), pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense. A Serpente Aurinegra recebe o Maringá, às 18h30, no Estádio Olímpico Regional.

Com nove pontos em seis jogos, o time cascavelense está dentro do G8, grupo dos oito times que avançam para as quartas de final. A equipe quer somar mais três pontos e começar a encaminhar à classificação à segunda fase. Depois do duelo deste sábado, restarão apenas quatro jogos para o término da primeira fase.

Porém, a Serpente terá um adversário duríssimo pela frente. O Dogão é o vice-líder do estadual com 12 pontos, apenas um atrás do Londrina, que está no topo da tabela. O Maringá soma quatro vitórias e duas derrotas. Na última rodada, o Dogão não teve piedade do Rio Branco e goleou o time de Paranaguá por 4 a 0.

FC Cascavel e Maringá se enfrentaram no mês passado, durante a pré-temporada, pelo Torneio de Verão. O Dogão levou a melhor e venceu por 2 a 0.

Seis substituições

A polêmica da rodada aconteceu no jogo da Serpente, contra o Paraná Clube, na quarta-feira (29). O time da capital fez seis substituições durante o jogo, sendo que o máximo permitido pela regra são cinco trocas. A arbitragem não percebeu o erro e o jogo continuou normalmente até o apito final.