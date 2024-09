FC Cascavel mantém invencibilidade na Copa Sul Sub-20

Com mais uma vitória em casa, o FC Cascavel manteve a campanha invicta na Copa Sul Sub-20, que tem a primeira fase de confrontos entre paranaenses e catarinenses. Desta vez, o aurinegro bateu o Avaí, por 2 a 1, e chegou aos sete pontos.

Os dois gols cascavelenses foram marcados por Gustavo Andrade, enquanto Kevin descontou para os catarinenses.

“Temos observado a dedicação do grupo no dia a dia. Isso tem se refletido nos jogos, mesmo enfrentando adversários com maior investimento e acostumados com competições nacionais. Estou muito satisfeito com o que os jogadores estão entregando, entendendo o modelo de jogo e preparando para a Copa São Paulo”, afirmou o técnico Cesar Bueno.

Na próxima sexta-feira (27), às 10h30, no CTF Cambirela, em Palhoça-SC, o FC Cascavel enfrenta o Figueirense.

Rodada

Os resultados da terceira rodada tiveram, mais uma vez, o predomínio dos times paranaenses. Confira os resultados: Marcílio Dias 1×3 Athletico, Azuriz 4×1 Figueirense, Hercilio Luz 0x3 Operário, Criciúma 3×1 Patriotas e Brusque 0x2 Coritiba.