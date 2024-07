FC Cascavel inicia despedida em Cianorte

Cascavel – A penúltima rodada da fase de grupos da Série D será disputada neste final de semana. Já sem chances de classificação, o FC Cascavel enfrenta o líder Cianorte, às 16 horas de domingo, no Estádio Albino Turbay.

O time do noroeste já está classificado, enquanto o aurinegro inicia o processo de reformulação do elenco. Após a derrota que selou a eliminação, a diretoria já iniciou as tratativas para os primeiros que serão dispensados e quais devem permanecer para iniciar o trabalho visando o estadual 2025. Por conta disso, vários jogadores do sub-20 deverão completar o elenco nas últimas partidas.

A rodada deste domingo pode determinar os quatro classificados do grupo. Para que isso aconteça, Brasil e Concórdia precisam vencer seus jogos contra Barra e Novo Hamburgo. A rodada ainda terá Avenida x Hercílio Luz.