Em reencontro, Athletico encara o Vasco

Há três dias, Vasco e Athletico fizeram um jogo tenso e que terminou em confusão na entrada dos vestiários após a virada cruzmaltina pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, os times se reencontram em São Januário, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O time paranaense contará com os retornos de Gamarra e Zapelli, que estavam suspensos. Com isso, Thiago Heleno e Kaique Rocha devem ser mantidos na defesa. Porém, o técnico Varini não poderá contar Fernandinho e Pablo, entregues ao departamento médico, Praxedes e Zé Vitor, que já atuaram por outras equipes.

O Vasco fechou sua preparação na tarde de ontem (28), com o lateral Paulo Henrique sendo a única baixa, por conta de suspensão. Porém, o time deve apresentar uma novidade ao torcedor: o atacante Jean David. Apresentado ontem, o chileno é o quinto reforço do Vasco nesta segunda janela de 2024 e já está com a documentação em ordem.

“Cheguei há uma semana, já treinei com meus companheiros em campo. Me senti muito bem, estou à disposição, espero poder acompanhar a equipe e brigar por uma vaga de titular com meus companheiros”, afirmou.