Do Paraná para Alagoas: jovem de Céu Azul é contratado pelo Murici FC 

Céu Azul - O jogador João Scottini, jovem natural de Céu Azul, no Oeste do Paraná, foi contratado pelo Murici Esporte Clube, de Alagoas. Ele chamou a atenção do time alagoano após se destacar em passagens pelas categorias de base de grandes clubes e principalmente por conquistar o título da divisão de acesso pelo Caravaggio, de Santa Catarina. O atleta já fez sua estreia no Campeonato Alagoano, no último fim de semana, na derrota do Murici para o Penedense por 1 a 0, fora de casa.

Apaixonado por futebol desde pequeno, Scottini cresceu no interior paranaense dedicando sua vida ao esporte. Sua trajetória inclui passagens marcantes pelas categorias de base do Figueirense e do Joinville, além de sua estreia profissional pelo Nação Araquari. Recentemente, ele foi peça-chave na conquista da divisão de acesso pelo Caravaggio, o que abriu portas para sua nova fase no futebol alagoano. “Espero que esse período no Murici seja de muita evolução e aprendizado. Estou muito motivado e darei o meu máximo para defender as cores do clube”, afirma o atleta.

Time de tradição

O Murici Esporte Clube é reconhecido por sua tradição no cenário alagoano e por ser um celeiro de talentos que buscam se consolidar no futebol nacional. O atleta encara a responsabilidade de disputar duas competições importantes: o Campeonato Alagoano e a Copa Alagoas. Ambas são oportunidades valiosas para mostrar seu talento e continuar crescendo no futebol brasileiro.