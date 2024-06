Decisão em cima de decisão: A rotina da sobrevivência para o FC Cascavel

Cascavel – A péssima sequência ao longo do campeonato fez com que o FC Cascavel se colocasse na condição de fazer com que os quatro jogos finais desta fase se tornassem verdadeiras “decisões”. Assim, o time precisa de pelo menos três vitórias para se garantir entre os classificados. Depois de vencer o Concórdia, no último domingo (23), o time encara o Hercílio Luz, neste sábado, às 17h, na cidade catarinense de Tubarão. Vencer, é sobreviver, além de seguir na torcida por combinações favoráveis nas partidas atrasadas que irão acontecer nas duas próximas quartas-feiras.

Para o jogo deste sábado (29), o técnico Gilson Kleina vai manter a base que ele considera a titular, podendo promover o retorno de Rodolpho Filemon à zaga, após cumprir suspensão. Vitor Hugo pode retornar no meio-campo. A boa notícia é que pela primeira vez o técnico tem todos os jogadores disponíveis, sem ninguém no DM ou suspenso.

“Agora viajar, ainda mais enfrentar um adversário difícil, que é o Hercílio, mas viajar com resultado de vitória, isso nos eleva, nossa autoestima. Espero que a gente possa repetir a nossa atuação, aquilo que a gente vem falando”, afirmou o técnico Gilson Kleina, que alerta para a série de três jogos sem derrota e a importância de confrontos diretos.

“A gente sabe que é de grande valia nesse momento, como enfrentar uma equipe também que pleiteia a classificação, uma equipe forte, uma equipe que a gente sabe que vai ter que ser muito inteligente, nos adaptarmos ao mais rápido possível o jogo, fazer com que a nossa equipe mantenha o nosso nível de atuação”, finalizou.

Dois jogos da rodada podem contribuir, bastante, para que o FC Cascavel se mantenha na briga. O primeiro deles é o duelo entre líder e vice-líder do grupo. Cianorte e Avenida jogam no noroeste do estado. Os dois times possuem jogos à menos que o aurínegro. Na parte baixa da tabela, o Brasil, lanterna em aproveitamento ao lado dos cascavelenses com 33%, encara o Novo Hamburgo, que tem o mesmo número de pontos do Cascavel.